Ausbildung im Rhein-Sieg-Kreis Siegburg und Lohmar geben Geld für dritte Erzieher-Klasse

Die praxisintegrierte Ausbildung bietet eine ausgeprägte Theorie-Praxis-Verzahnung, da vom ersten Ausbildungsjahr an neben dem Unterricht an zwei Tagen in der Woche die Tätigkeit in einer sozialpädagogischen Einrichtung vorgesehen ist. Nach drei Jahren wird dann im Rahmen der Examensprüfung, die an der Fachschule abgenommen wird, sowohl die theoretische als auch die fachpraktische Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin beziehungsweise staatlich anerkannter Erzieher abgeschlossen.