Betrug nach Kennzeichendiebstahl Polizei sucht Verdächtige nach Tankbetrug in Siegburg

Die Polizei fahndet nach einem Kennzeichen-Diebstahl in Troisdorf und zwei Tankbetrug-Delikten in Siegburg mit Fotos nach den Tatverdächtigen. In Troisdorf haben Anfang Februar bislang unbekannte Täter die Kennzeichen SI-DD2211 eines abgestellten Skodas entwendet. Dieser war am "Agger-Stadion" an der Taubengasse geparkt. Das teilt die Polizei Rhein-Sieg in einer Pressemitteilung mit.