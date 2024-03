B 56 bei Siegburg Seniorin kracht in vier Autos an Ampel - Rund 70.000 Euro Schaden

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 74-jährige Autofahrerin aus Much auf der B 56 in Richtung Sankt Augustin, als sie an einer Ampel aufgrund von technischen Problemen nicht bremsen konnte. Da sie wegen des Gegenverkehrs nicht ausweichen konnte, steuerte sie in eine Lücke zwischen vier Autos. Zwei standen auf der Linksabbiegespur, zwei auf der Geradeausspur, so die Polizei. Die 74-Jährige krachte gegen die vier Autos, die an der Ampel standen, zusammen und kam hinter der Ampelanlage zum Stehen. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zwei weitere wurden nach Angaben der Polizei schwer ein weiterer leicht beschädigt. Infolge des Zusammenstoßes wurde ein 52-jähriger Mann aus Much verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.