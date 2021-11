Unfall in Siegburg : Auto kollidiert auf B56 mit Leitplanke und überschlägt sich

Siegburg Auf der B56 bei Siegburg ist ein junger Autofahrer von der regennassen Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Er war am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen gegen die Leitplanke gestoßen und hatte sich anschließend mehrfach überschlagen.

Ein 23 alter Mann ist am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der B56 bei Siegburg in Fahrtrichtung Sankt Augustin gegen eine Leitplanke gestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.