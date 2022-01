Tat in Siegburg : Polizei veröffentlicht Fotos nach ungewöhnlichem Trickdiebstahl

Update Siegburg Zwei unbekannte mutmaßliche Trickdiebe haben im September 2021 mit einem Trickbetrug das Konto eines Senioren in Siegburg leergeräumt. Die Polizei geht von geübten Tätern aus und hat nun Fotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Der 86-Jährige aus Siegburg schilderte damals, dass er am Freitag, 3. September, gegen 9.30 Uhr an einem Geldautomaten in der Holzgasse Bargeld abgehoben habe. Dabei war ihm ein Paar aufgefallen, das sich im Vorraum der Bank aufhielt und ihn beobachtet hatte.

Anschließend ging der Siegburger in ein Café, um etwas einzukaufen. Dort traf er wiederum auf das Pärchen aus der Bank. Seinen Einkauf setzte er in einem Lebensmittelgeschäft in der Griesgasse fort. Dort traf er seine Ehefrau. Während die beiden an der Käsetheke standen, wurden sie von dem unbekannten Paar aus der Bank und dem Café angesprochen.