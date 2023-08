Nachhaltige Zukunft Beim Barcamp in Siegburg sind auch Unternehmer gefragt

Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen hier die Themen, tauschen sich aus, vernetzen sich für zukünftige Projekte. Bereits zum zweiten Mal treffen sich Unternehmer, Menschen aus Organisationen und jeder, der am Thema interessiert ist, zum „Barcamp Nachhaltige Zukunft“ am Freitag, 25. August, von 9 bis 16.30 Uhr. Der Ort ist in diesem Jahr das Kreishaus in Siegburg – Ziel ist aber die Vernetzung über kommunale Grenzen hinweg. Unterstützt wird es deshalb von den Wirtschaftsförderungen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, ebenso von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK).