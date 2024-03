Urteil in Siegburg Diebstähle sollten die Drogensucht finanzieren

Allein neunmal bediente sich ein 38-Jähriger aus Meckenheim in einem Siegburger Drogeriemarkt ohne zu bezahlen und entwendete teure Parfums im Wert von rund 12.000 Euro. Zweimal beging er ähnliche Taten in einem Bonner Warenhaus. Ein Jahr und fünf Monate Haft verhängte nun ein Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Ulrich Wilbrand gegen den geständigen Angeklagten wegen neunfachen Diebstahls in einem besonders schweren Fall sowie wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen.