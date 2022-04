Ermittlungen nach Vandalismus : Unbekannte richten hohen Schaden in Siegburger Gesamtschule an

Unbekannte richten hohen Schaden in Siegburger Gesamtschule an

Siegburg Elektrogeräte wurden zerstört, Regale umgekippt und Bücher zerrissen: Die Polizei ermittelt nach einem Vandalismus-Vorfall in der Gesamtschule in Siegburg und bittet um Hinweise.

Unbekannte sind in die Gesamtschule in Siegburg eingebrochen und haben dort erheblichen Schaden angerichtet. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15.15 Uhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gingen die Täter vermutlich über eine Treppe auf das Dach der Schule an der Zeithstraße und gelangten von dort in zwei Klassenräume und einen Lagerraum.