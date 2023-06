Neue Verbindung in der Innenstadt Siegburg will den Verkehr aus der Fußgängerzone holen

Wie der Steg und der ihn umgebende, kleine Park einmal aussehen könnten, hat die Planungsgruppe „Steg zur Burg“, in der sich vier regionale Ingenieurbüros zusammengefunden haben, seit April erarbeitet. Einen ersten Eindruck vermittelten sie in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses. Mit der Burg in ihrem Namen spielen die Planer auf die ehemalige „Burg der Vögte“ an, die einst da stand, wo heute das Siegburger Rathaus am Nogenter Platz liegt – also unweit des neuen Stegs. Den beschreibt Frank Miebach vom gleichnamigen Ingenieurbüro als s-förmig geschwungene Trasse auf einem Tragwerk aus Holz-Beton-Verbund. Es überwindet den Höhenunterschied zwischen Ringstraße und Burggasse und wird voraussichtlich knapp 6,50 Meter breit sein, sodass ein Begegnungsverkehr möglich ist. Laut Stephan Marks ist die Verbindung aber vorrangig Anliegern und Nutzern des Markt-Quartiers und der angrenzenden Gastronomie und Hotellerie vorbehalten. Schwere Lastwagen oder die Müllabfuhr sollen weiterhin während der erlaubten Anlieferzeiten über die Kaiserstraße zur Burggasse gelangen.