Hürden für sehbehinderte Menschen Wie blindenfreundlich ist Siegburg?

Stefanie Mermet geht gern ins Museum. Bevor sie liest, was auf den Informationstafeln neben Bildern und anderen Exponaten steht, wartet sie, bis sie allein ist. Denn um das Geschriebene lesen zu können, muss sie direkt vor der Tafel stehen. Und weil sie den anderen Besuchern nicht die Sicht versperren will, wartet sie. Stefanie Mermet sieht nur 15 Prozent von dem, was andere Normalsichtige wahrnehmen können. Wie andere Menschen, die fast nicht oder überhaupt nicht sehen können, kämpft sie im Alltag mit vielen Einschränkungen. Wo es für sie und andere in Siegburg besonders schwierig, zeigt sie bei einem Spaziergang durch die Innenstadt.