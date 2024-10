Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen in vier Geschäfte in Siegburg ein

Siegburg · An der Kaiserstraße in Siegburg ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in vier Betriebe eingebrochen worden. Die Täter haben unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

04.10.2024 , 15:04 Uhr

Unbekannte hebelten in Siegburg ein Fenster eines Brillengeschäftes auf. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst





Von Judith Lea Reuber