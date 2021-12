Auf der B507 : Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Neunkirchen-Seelscheid

Bruchhausen Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Neunkirchen-Seelscheid wurden vier Personen verletzt. Unter den Verletzten befanden sich auch zwei Kinder.

Am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr hat es auf der Bundesstraße 507 in Höhe der Ortslage Bruchhausen eine Verkehrsunfall gegeben, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Familie aus Hamburg mit dem Auto von Pohlhausen kommend auf der B507 bergab in Richtung Neunkirchen unterwegs, als das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen rutschte über den Grünstreifen in den Graben und blieb auf dem Dach liegen. Warum der Wagen von der Straße abkam ist bisher unklar.