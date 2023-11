Unfall bei Siegburg Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf der A560

Der Fahrer des Fiats verletzte sich leicht und auch die drei Personen, die sich in dem VW befanden, wurden leicht verletzt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Die Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei leitete den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau, da die A560 als Ausweichstrecke nach einem Unfall auf der A3 diente. Die beiden Unfallwagen wurden am Abend abgeschleppt.