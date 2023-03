Verkehr in Siegburg : Anwohner fordern, dass die Wellenstraße dauerhaft eine Einbahnstraße bleibt

Siegburg Wegen einer innerstädtischen Baustelle kann die Siegburger Wellenstraße aktuell nur in eine Fahrtrichtung befahren werden. Das wirkt sich positiv auf den Verkehr aus, finden die Anwohner.

„Unsere Lebensqualität hat deutlich zugenommen, seit es hier eine Einbahnregelung gibt“, sagt Pia Meyer-Plate. Hupkonzerte am Morgen, Lastwagen, die trotz Lkw-Verbot durch die Wellenstraße fahren, Autos, die über den Bürgersteig ausweichen oder zu schnell fahren, abgefahrene Außenspiegel an den in den Parkbuchten entlang der Fahrbahn geparkten Wagen, zählen sie und ihre Nachbarn die Probleme auf, die sie normalerweise belasten. „Wir sorgen uns vor allem um die Sicherheit der Kinder“, ergänzt Daniel May, der seit acht Jahren mit seiner Familie an der Wellenstraße lebt.