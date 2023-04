Bürgerbudget in Siegburg Diese Ideen von Siegburgern setzt die Stadt in die Tat um

Wenn die Siegburger in Zukunft am Markt oder am Rathaus frisches Wasser aus einem Trinkwassersprudler nehmen können, haben sie das Melanie Fabricius zu verdanken. Ihr Vorschlag zum Bürgerbudget, einen öffentlichen Trinkwassersprudler aufzustellen, fand am meisten Zustimmung und wird nun in die Tat umgesetzt. Fabricius ließ sich von der Stadt Trier inspirieren – der Zugang zum Trinkwasser soll für alle Menschen gut erreichbar sein und zentral und behindertengerecht gebaut werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 5000 Euro.