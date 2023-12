„Alleine kannst du nicht gewinnen“ Fußballweltmeister Wolfgang Overath signiert sein neues Buch in Siegburg

In einer Buchbeschreibung heißt es: „Wolfgang Overath ist einer der ganz Großen des Sports. Mit dem Sportjournalisten Sven Pistor verbindet ihn natürlich vor allem die Liebe zum Spiel. In diesem ausführlichen Gespräch über das Leben, Fußball und den Herrgott da oben zeigen sie, dass sie auch in Dingen abseits des Rasens übereinstimmen.“ Der Weg Overaths vom Bolzplatz bis zum WM-Titel klinge wie der wahrgewordene Traum jedes fußballverliebten Kindes. In der Unterhaltung mit Sven Pistor werde deutlich, wie wichtig der nötige Biss für diese Fußballerfolge – und nicht nur dafür – gewesen sei. „Die deutsche Fußball-Legende zieht Parallelen zwischen Disziplin beim Spiel und in allen anderen Lebensbereichen. Auch der Glaube an Gott ist und war immer ein bedeutender Faktor für Wolfgang Overath“ heißt es abschließend in der Rezension.