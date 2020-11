Von Baum am Kopf getroffen : Tödlicher Arbeitsunfall

Symbolbild Foto: dpa

Siegburg Bei Baumfällarbeiten in Siegburg-Wolsdorf ist am Mittwochmorgen ein 65-jähriger Arbeiter von einem Baum am Kopf getroffen und tödlich verletzt worden.



Ein 65-jähriger Arbeiter ist am Mittwochmorgen bei Baumfällarbeiten in Siegburg-Wolsdorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 9.20 Uhr beim Fällen eines Baumes in der Straße „Am Park“ von dem stürzenden Baum am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Unfallklinik, dort erlag er aber seinen schweren Verletzungen.