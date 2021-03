Straße war vorübergehend gesperrt : Gas tritt an Tankstelle in Siegburg aus

An einer Tankstelle in Siegburg-Zange trat Gas aus. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg-Zange Am Montagabend trat an einer Tankstelle in Siegburg Gas aus einer Anlange aus. Ein Taxifahrer bemerkte dies. Die Feuerwehr rückte aus.



Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Gasaustritt an einer Tankstelle in Siegburg-Zange. Wie der GA vor Ort erfuhr, habe ein Taxifahrer an der Tankstelle auf der Lindenstraße bemerkt, dass Gas zwischen einer Zapfpistole und einem Schlauch an einer Gasanlage austrat. Der aufmerksame Fahrer alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit 26 Einsatzkräften aus und bestätigte nach einer Messung den Gasaustritt.

Die Einsatzkräfte kontaktierte daraufhin den Betreiber der Tankstelle, der das Gas abstellte und nun dafür Sorge tragen muss, dass das Problem behoben wird. Die Feuerwehr sperrte die Straße vorübergehend ab.

(ga)