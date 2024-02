Diebstahl in Siegburg Zeuge fängt Dieb aus Lohmar auf dem Marktplatz ab

Die Polizei Siegburg wurde am Donnerstagvormittag zu einem Diebstahl vor eine Arztpraxis gerufen. Gegen 10.45 Uhr ging eine 70-jährige Frau die Treppenstufen zu der Praxis in der Annostraße hinauf. Dabei trat ein unbekannter Mann von hinten an sie heran und entriss der Seniorin ihre Handtasche.