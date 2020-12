Fahrerin missachtet Verkehr : Zwei Autos stoßen in Siegburg zusammen

Zwei Autos stoßen in Siegburg zusammen

Siegburg In Siegburg ereignete sich am Montag ein Unfall. Eine Autofahrerin hatte bei der Ausfahrt von ihrem Grundstück den Verkehr missachtet.

Am Montagnachmittag gab es gegen 14.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Wolsdorfer Straße in Siegburg. Nach ersten Informationen vor Ort soll eine 55-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen aus ihrer Einfahrt gefahren sein. Dabei missachtete sie den fließenden Verkehr, der stadtauswärts unterwegs war und fuhr seitlich in ein weiteres Auto.