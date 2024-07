Sechsstelliger Sachschaden Zwei Autos gehen vor Autohaus in Siegburg in Flammen auf

Am späten Donnerstagabend haben vor einem Autohaus in Siegburg zwei Fahrzeuge gebrannt. Um 22.58 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein, dass vor dem Autohaus an der Wahnbachtalstraße mehrere Autos brennen würden. Einsatzleiter Daniel Winterscheidt ließ daher während der Anfahrt die Alarmstufe erhöhen.