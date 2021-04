Siegburg : Jugendliche stürzen in die Sieg

Gegen 2 Uhr stürzten die Jugendlichen in die Sieg. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg In Siegburg sind in der Nacht auf Sonntag zwei Jugendliche in die Sieg gefallen. Die beiden Mädchen gelangten aus eigener Kraft zurück ans Ufer.



In der Nacht auf Sonntag sind gegen 2 Uhr in Siegburg unterhalb der Bonner Straße zwei Jugendliche in die Sieg gefallen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eines der beiden Mädchen ihre Schuhe reinigen und fiel dabei in den Fluss. Als die andere Jugendliche ihrer Freundin hinaus helfen wollte, fiel diese ebenfalls in die Sieg.

Die beiden Jugendlichen schafften es aus eigener Kraft zurück an Land. Die Besatzung zweier Rettungswagen und eines Notarztes kümmerten sich um die Jugendlichen und behandelten sie wegen einer Unterkühlung.

(ga)