Letzter Abiturjahrgang Warum das Siegburger Abendgymnasium seine Pforten schließt

In den 80er Jahren war er eine Notwendigkeit, heute verliert er mehr und mehr an Bedeutung: der zweite Bildungsweg. Waren es einst Menschen, denen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren ein Schulabschluss nicht möglich war, stieg in den späteren Jahren der Bedarf auch bei Frauen. So wurde 1989 das Abendgymnasium in Siegburg als eines von zwei im Regierungsbezirk Köln gegründet – das zweite befindet sich in Aachen. „Damals war man überzeugt, dass man es braucht“, erzählt Schulleiter Thomas Heußner von dem Wunsch der Politik. Schwierig gestaltete sich die Suche nach einem Schulträger, der sich schließlich im VHS-Zweckverband (VHS) Rhein-Sieg fand. Mit der Vergabe der letzten neun Abitur-Zeugnisse vergangene Woche ist die Einrichtung Geschichte. Das Ende kam nicht von heute auf morgen, sondern folgt einem Trend, der bereits 2010 einsetzte.