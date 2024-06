Regelung gilt seit 2021 Siegburgerin fordert fahrradfreie Fußgängerzone

Viele Jahre galt in der Siegburger Fußgängerzone die „rheinische Lösung“: Solange Radfahrer Rücksicht auf Passanten nahmen, duldete die Stadt, dass sie nicht abstiegen, um ihr Rad zu schieben. Diese Praxis stand immer wieder in der Diskussion, und es gab Forderungen nach einer klaren Regelung. Die gibt es seit bald drei Jahren: Im September 2021 setzte die Stadt einen Ratsbeschluss um, öffnete ihre Fußgängerzone ganz offiziell für den Radverkehr, warb um Rücksichtnahme und stellte klar, dass Fußgänger nach wie vor Vorrang haben. Die Diskussionen sind geblieben und gipfelten jetzt in einen Bürgerantrag, der die Rücknahme der Freigabe fordert.