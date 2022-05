Gastronomie in Siegburg : Der Kaffee bleibt auch in der Röstburg nachhaltig

Robert Gerstner macht aus dem Cofi Loco gerade die Röstburg. Foto: Marius Ochs

Siegburg Aus dem Cofi Loco am Bahnhofsvorplatz in Siegburg wird die Röstburg. Mit dem neuen Namen und einem neuen Pächter wird es noch weitere Änderungen geben – aber der Kaffee bleibt der gleiche.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marius Ochs

Robert Gerstner schleppt einen voll bepackten Korb nach dem anderen in sein neues Café am Europaplatz in Siegburg, unmittelbar am Bahnhof. Kuchen, Geschirr, Gläser bringt er nach drinnen, während um ihn herum schon die ersten Gäste Kaffee trinken. Seit dem ersten April ist Gerstner hier der neue Pächter. Das heißt, für ihn gibt es rund um die Uhr etwas zu tun. So steht der „Cofi Loco“-Schriftzug des vorherigen Pächters noch draußen über der Tür. Ein Maler steht auf einer Leiter, Pinsel in der Hand. Schon bald wird hier der neue Name des Cafés stehen: Röstburg.

„Ich kann mich gastronomisch nur frei entfalten, wenn ich dem Kind einen eigenen Namen gebe“, sagt Gerstner. Er hat auch schon erste Änderungen vorgenommen: Die Röstburg hat länger auf, von sieben bis 18 Uhr. Schon bald sollen die Gäste auch Unterhaltung zum Kaffee bekommen: Eine Veranstaltungsreihe beginnt mit einer Lesung, Jazzkonzerte sollen folgen. Gerstner spielt selbst Gitarre. „Kann schon sein, dass man mich dann auch mal spielen sieht.“ Außerdem will er auf lange Sicht auch einen Mittagstisch anbieten. Kein á la carte, sondern unterschiedliche regionale und saisonale Gerichte.

Räume schrien danach, ein Cafe´zu werden

Doch einiges bleibt in der Röstburg auch beim Alten. Der Kaffee zum Beispiel. Gerstner übernahm das Geschäft von Uwe Prommer. Der wollte 2018 eigentlich nur eine Rösterei dort installieren. „Aber die Räume schrien danach, als Café genutzt zu werden“, sagt Prommer. Also röstete er vor Ort und schenkte den Kaffee auch gleich aus. Doch jetzt will er sich mehr auf den Vertrieb der Bohnen konzentrieren. „Es war schon ein wehmütiger Abschied. Aber Gerstner bringt den nötigen gastronomischen Feuereifer mit“, sagt Prommer.

Er zog ins Siegburger Gewerbegebiet um. Von dort versendet Cofi Loco nun Kaffee nach ganz Deutschland. Prommer hat dafür extra ein nachhaltiges Verpackungssystem entwickelt: Eine Mehrwegflasche mit Ventil im Deckel. So hält der Kaffee sein Aroma lange und kann sogar im Kühlschrank gelagert werden. Außerdem beliefert er Cafés in der Region, wie beispielsweise die Röstburg.

Nachhaltigkeit spielt für ihn dabei die zentrale Rolle, sagt Prommer. So röste er bei Cofi Loco nur Bohnen aus Ländern, in denen er schon bei der Ernte geholfen hat. Das ist für Prommer ein Zeichen des Respekts. In der Röstburg hängen auch Bilder von Prommer, wie er auf Bali die Ernte begleitet. Der Kaffee kommt dann von Kleinbauern aus Ländern wie Indonesien, Mexiko und Peru nach Siegburg. „Aber es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits haben wir diesen nachhaltigen und fair produzierten Kaffee in einer wiederverwertbaren Verpackung. Andererseits müssen wir ihn ja wieder aufwendig versenden“, sagt Prommer.

Das Patent für die Kaffee-Flaschen bleibt bei Prommer

Nachhaltigkeit sei in der Wunschvorstellung auch immer etwas, das jeder will. In der Realität sei es dann aber vielen oft zu teuer. Aber auch er gibt die Patente für seine nachhaltigen Flaschen nicht frei. „Das Produkt ist zu gut, um es für uns zu behalten. Aber wir müssen damit auch Geld verdienen.“ Deshalb verkaufe er die Flaschen bereits an einige kleinere Mitbewerber. Große Firmen seien noch nicht interessiert.

Neben den Flaschen hat Cofi Loco noch eine weitere technische Innovation entwickelt: Den „Rolling Roaster“. Kommende Woche soll mit diesem Gerät auch in der Röstburg wieder vor Ort Kaffee geröstet werden. „Die Maschine röstet vollautomatisch den Kaffee direkt im Laden. Das wird dann über das Internet fernüberwacht“, sagt Prommer. Es ist ein erster Versuch. Prommer rechnet damit, dass er am Anfang häufiger nach der Maschine schauen muss.

Röstburg-Pächter Gerstner freut sich auf die Maschine. „Wir werden dann feste Röstzeiten haben. Da können die Gäste dann mit allen Sinnen genießen und zuschauen.“ Die Kaffeequalität muss dann am Ende auch stimmen, denn Gerstner hat hohe Ansprüche zu erfüllen. Das Cofi Loco-Café war das Lieblingscafé seines Schwiegervaters, der ihn dann auch darauf aufmerksam machte, dass Prommer einen Nachfolger suchte. „Er sah den Aufruf im Café und dachte an mich“, sagt Gerstner. „Dann haben Uwe Prommer und ich uns hingesetzt. Die Chemie war super und es war quasi einen Tag später klar, dass ich das hier übernehme.“

Die Gastronomie bezeichnet Gerstner als seine Leidenschaft. Jahrelang war er nach seiner Ausbildung im Hotelfach Manager bei den Esso-Tankstellen. „Viele halten mich für verrückt, dass ich meinen eigentlich sehr guten Job dort aufgegeben habe. Aber ich wollte einfach Gastgeber sein“, sagt Prommer. In den vergangenen beiden Jahren führte er bereits ein Restaurant in Bonn. Aber die Lage, das Ambiente und die Nähe zu seinem Wohnort Hennef ließen seine Wahl auf das Café direkt am Siegburger Hauptbahnhof fallen.

Foto: Marc Thürbach Uwe Prommer konzentriert sich in Zukunft ganz auf das Rösten von nachhaltigem Kaffee. zurück

weiter

Robert Gerstner und Uwe Prommer verbindet nicht nur eine enge geschäftliche Beziehung. Auch die Liebe zum Kaffee steckt in beiden. „Ich trinke ihn jeden Tag und das nicht zu wenig“, sagt Gerstner. „Aber bei Cofi Loco ist ja so besonders, dass sich der Kaffee stark über die Bohne definiert.“ Prommer fasziniert vor allem das Aroma der Bohne. „Ich trinke Kaffee nicht, um wach zu werden“, sagt er. „Ich werde wach, um Kaffee zu trinken.“