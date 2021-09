Gewerkschaft klagt gegen Ladenöffnung : Siegburger Geschäfte bleiben am Sonntag geschlossen

Anders als geplant dürfen die Siegburger Einzelhändler am Sonntag, 3. Oktober, nicht öffnen. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Siegburg Die Siegburger Einzelhändler hatten sich auf den ersten Verkaufsoffenen Sonntag seit mehr als einem Jahr gefreut. Nach einer Klage der Gewerkschaft Verdi hat die Kreisstadt die für Sonntag, 3. Oktober, nun kurzfristig absagen müssen.

Die Siegburger Geschäfte bleiben am Sonntag anders als geplant nun doch geschlossen. Das teilten die Stadt Siegburg und der Verkehrsverein Siegburg am Mittwoch mit. Hintergrund ist eine Klage der Gewerkschaft Verdi. Die habe vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegen die Sonntagsöffnung geklagt. Nach rechtlicher Prüfung habe die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Verkehrsverein beschlossen, vom Verkaufsoffenen Sonntag Abstand zu nehmen und die ordnungsbehördliche Verordnung aufzuheben. Das hat auch Konsequenzen für den geplanten Wein- und Genussmarkt, der nun ebenfalls abgesagt wurde.

„Wir haben uns schweren Herzens dazu entschließen müssen“, sagt Sissis Vassiliadis, Vorsitzender des Verkehrsverein. Ohne den Verkaufsoffenen Sonntag sei aber auch der Markt in der geplanten Form nicht zu verantworten gewesen. Bei schlechtem Wetter hätten ohne eine Rückzugsmöglichkeit in Geschäften die erforderlichen Hygiene-Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die Sicherheit der Menschen gehe aber vor.

Lesen Sie auch Nach Gerichtsurteil : Einzelhandel in Siegburg kämpft für verkaufsoffene Sonntage

Nachdem bereits im vergangenen Jahr coronabedingt kein Verkaufsoffener Sonntag stattfinden konnte, hatte der Verkehrsverein als Vertreter der Siegburger Einzelhändler seine Hoffnung auf den 3. Oktober gesetzt. Im Juli hatte der Stadtrat ihm dafür mehrheitlich grünes Licht gegeben.

„Wir sind total frustriert“, sagt Vassiliadis, der am Dienstagabend über die Verdi-Klage informiert worden ist. „Der Einzelhandel, aber auch die Gastronomie hätte den verkaufsoffenen Sonntag dringend gebraucht“, sagt er. Es sei dringend notwendig, dass sich etwas am Ladenöffnungsgesetz ändere. „Wenn sich da nicht bald was tut, sterben die Innenstädte“, sagt er.

Hoffen auf weitere Verkaufsoffene Sonntage