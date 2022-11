Solidaritätsbekundung aus dem Rhein-Sieg-Kreis : Siegburger Influencer unterstützt Menschen im Iran

Siegburg Hamun Bahadorvand nutzt seinen Instagram-Account, um die Protestbewegung im Iran zu unterstützen. Dem Siegburger, dessen Wurzeln im Iran liegen, folgen rund 13.000 Menschen.

Hamun Bahadorvand möchte ein Zeichen setzen, sich deutlich solidarisch zeigen mit den Menschen, die im Iran tagtäglich um ihre Freiheit kämpfen. „Mich nimmt das Leid auf der Welt mit, das, was aktuell im Iran passiert, trifft mich aber noch etwas mehr“, sagt der Siegburger. Er selbst ist 1987 in Deutschland geboren. Seine Eltern haben den Iran 1984 verlassen und in Köln ein neues Zuhause gefunden. „Mein Vater sitzt fast 24 Stunden mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher“, sagt Bahadorvand. Viele Verwandte lebten noch im Iran. „Ich kann nicht unterbinden, was der iranische Staat mit den Protestierenden macht“, sagt der Mann, der in den sozialen Medien andere zu sportlichen Leistungen motiviert. Indem er auf seinem Instagram-Account über ihre Situation berichtet, könne er ihnen aber zumindest eine Stimme geben.