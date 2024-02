Ideen für die Siegburger Innenstadt Pop-Up-Gallerie möchte dauerhaft in Siegburg bleiben

Das Interesse an der Galerie sei vorhanden, sagt von Schlue. „Es kommen hier tägich viele interessierte Leute auch aus dem Umland rein“, erzählt der Mann, der inzwischen in der Galerie nicht mehr nur seine Werke, sondern auch die von zehn weiteren Künstlern und Künstlerinnen zeigt. Von denen erhalte er nur positives Feedback. Deswegen sei sein Wunsch entstanden, die Galerie vielleicht doch dauerhaft in der Siegburger Fußgängerzone zu etablieren. Allerdings fehlt van Schlue und seinen Mitstreitern das Geld für die volle Miete. „Die vorherige Mieterin Ulla Popken hat 4500 Euro Miete gezahlt“, sagt Kanes, dessen Vater 1985 die frühere City-Passage gebaut hat. So viel will er von den Künstlern nicht haben. „Ich würde ihnen sehr mit der Miete entgegenkommen“, sagt er. „Vielleicht findet sich ja ein Sponsor, der uns bei dem Rest unterstützt“, sagt van Schlue, der auch auf die Hilfe der Stadt Siegburg hofft.