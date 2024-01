Kinderhaus Dr. Ehmann in Siegburg Mit einer Plakataktion neue Pflegefachkräfte finden

Um Kindern und Jugendlichen mit komplexen Beeinträchtigungen ein familienähnliches Zuhause zu geben, ihnen Sicherheit zu vermitteln und sie zu fördern, hat die Kinderärztin Ilse Maria Ehmann 1972 ihr Elternhaus in Siegburg umgebaut und darin das Kinderhaus Dr. Ehmann gegründet. Inzwischen hat die Einrichtung drei Standorte, einen weiteren in Siegburg und einen in Sankt Augustin, und ist ein Zuhause für 50 Mädchen und Jungen. Ihre 2008 verstorbene Gründerin wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Ihr ganzheitliches Konzept ist bis heute fest im Kinderhaus verankert. Daran arbeiten Ehmanns Tochter Ursula Nichol, die seit 1998 Geschäftsführerin und ärztliche Leiterin ist, und die insgesamt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich. Damit das auch so bleibt, hat das Dr. Ehmann Kinderhaus vor Weihnachten eine Plakataktion gestartet, mit der es großflächig um neue Fachkräfte wirbt.