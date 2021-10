Bier galt als gesund : Siegburger Kneipengeschichten von Wippi und Grön

In der Scheerenstube stößt Walter Siebold (links) zum Auftakt des Rundgangs erst einmal mit den Teilnehmern an. Foto: Paul Kieras

Siegburg Eine Kneipen- und Brauhausführung in der Siegburger Innenstadt ist gespickt mit Anekdoten, Kuriositäten und Wissenswertem rund ums Obergärige – das während des Rundgangs natürlich auch gründlich verkostet wird.

„Außerdem möchten wir einige Wirte würdigen, die einst das Kneipenleben in Siegburg geprägt haben“, so Siebold. Etwa Klaus Wippermann vom „Marktkrug“, genannt Wippi. „Er war mehr als ein Bierverkäufer, ihm erzählten die Gäste ihre Sorgen, oft fragten sie ihn um Rat. Man sagte, er konnte zuhören“, berichtet der Stadtführer.

Bierzapfen trotz drohendem Abriss

„Bier galt als nahrhaft und gesund“

In Siegburg gab es sogar mehrere Brauereien. Unter anderem die Brauerei Clarenz im Hotel Siegblick am Wolsberg und die Brauerei Gumpert in der Hubertusstraße. Die größte Brauerei war die „Bayerische Bierbrauerei Josef Breuer“, die laut Siebold 1863 in der Mühlenstraße gegründet wurde, wo zuletzt die Ente Gäste angezogen hat. Dreißig Jahre später baute Breuer eine industrielle Brauerei in der Luisenstraße. Ein Relikt aus dieser Zeit steht noch, nämlich die Villa Luise an der Luisenstraße, die Breuer für sich errichten ließ.