Jazz von Sax Pack : Siegburger Komponist bringt „Et funky Marieche“ auf die Bühne

Vier Altsaxophinisten spielen bei Sax Pack, in der Mitte der Komponist Norbert Paar. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Siegburg Der Siegburger Norbert Paar ist nicht nur Teil der Gruppe Sax Pack, er komponiert auch selbst. Das Stück „Et funky Marieche“ wird mit Hilfe von Choreografie-Anweisungen für die Musiker auf die Bühne gebracht. Beim nächsten Konzert gibt es aber auch Weihnachtliches.



Am Anfang steht das Warming-up, dann folgen ein paar kleine Hüpfer und auch ein paar kleine Drehungen, schließlich gewagtere Sprünge und dann eine Pirouette. Gleich danach drei große Sprünge und ein deutliches „Stopp“. Die Spannung steigt. Dann werden die kleinen Drehungen immer größer, bis Augen und Ohren sich über eine Partnersequenz freuen dürfen. Und tatsächlich – die Choreographie-Anweisungen für „Et funky Marieche“ werden nicht sichtbar, sondern sollen vor allem hörbar werden, denn sie gelten nicht der Tänzerin, sondern der Siegburger Jazz-Gruppe Sax Pack.

Und die setzt die Anweisungen mit einem pulsierenden Groove und einem dichten Bläsersatz mitreißend um. Bereits ein Besuch der Proben, die die Gruppe dienstags im Studio der Musikwerkstatt hat, zeigt überdeutlich, dass Dirigent Michel Janssen es auf den Punkt haben will. Er gibt das Metrum nachdrücklich vor, macht deutlich, dass hier Virtuosität und Temperament gleichermaßen gefordert sind. Beides bildet den Rahmen für Norbert Paars funkigen Tanz, der zu einem Genuss für die Ohren werden soll.

Komponist spielt Alt-Saxophon

Der Komponist des Stücks sitzt im Ensemble und spielt selber Alt-Saxophon. Norbert Paar ist Alt-Saxophonist in der achtköpfigen Musikschul-Gruppe, die seit mehr als zehn Jahren in Siegburg übt und auftritt. In den Programmen der Gruppe, die sich irgendwann einmal den frechen Titel „Sax Pack“ gab, sind die Kompositionen von Norbert Paar immer wieder gerne dabei. Auch Jörg Janssen, der bei Sax Pack Sopran-Saxophon spielt und ganze Generationen von Saxophon-Schülern der Siegburger Engelbert-Humperdinck-Musikschule unter seinen Fittichen hatte, liebt die anspruchsvollen Arrangements seines Ensemble-Kollegen.

Der lebt bereits seit zwanzig Jahren in Siegburg und ist gebürtiger Kölner. Das karnevalistische Blut, das man bei Kölnern immer vermutet, hat Paar nach eigenem Bekunden jedoch „nur in Maßen“ in seinen Adern. Als Kind, so erinnert er sich, sei er zwar sogar „in die Bütt“ gegangen. In späteren Jahren jedoch habe er den Karneval mehr aus der Ferne genossen. Doch so manchem Hit der 1970er Jahre, zu der nicht wenige Highlights der Bläck Fööss gehören, attestiert der Komponist ein hohes Niveau und großes Maß an Originalität. Mit einem karnevalistischen Augenzwinkern hat Paar denn auch eines seiner Stücke als „Et Funky Marieche“ tituliert.

Der durchlaufende, pulsierende Groove, wie man ihn von einer Tuba kenne, veranschauliche das Bild einer „Marching band“. Vor dem inneren Auge sehe er im üppigen Bläserarrangement ein Funkemariechen, das über die Bühne tanzt und sich ständig wie ein „Hüppeditzje“ in Bewegung halte. „Bilder im Kopf zu haben ist mir wichtig“, sagt Paar, der in seinen Kompositionen durch gedankliche „Choreographie-Anweisungen“ im Stück auch seine Musiker inspirieren und humoristisch berühren will.

Adventliches Konzert mit Sax Pack

Die Gruppe Sax Pack gestaltet am kommenden Sonntag ein adventliches Konzert mit einer großen Bandbreite von Bearbeitungen barocker Musik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Einen Schwerpunkt setzt die Gruppe auf die Bearbeitungen und Kompositionen von Norbert Paar, der dem Programm auch einige bemerkenswerte Eigenkompositionen, wie das Fusion-Jazz-Stück „Sun City“ oder die humorvolle Bearbeitung über „Weißt Du wieviel Sternlein stehen?“ für verschiedene Saxophon-Besetzungen beisteuert. Natürlich dürfen am Tag vor dem Nikolaustag auch Paars fantasievolle Bearbeitungen bekannter Advents- und Weihnachtslieder nicht fehlen. Die Gruppe spielt dann unter Leitung von Michel Janssen in der Besetzung mit Jörg Janssen (Sopran-Saxophon), Norbert Paar, Andrea Kern, Britta Schubert und Kirsten Siebertz (Alt-Saxophone), Kirsten Spitz und Johannes Weingarten (Tenor-Saxophone) und Silke Sohn (Bariton-Saxophon).

Wer sich als Musiker für Noten aus der Feder Paars interessiert, darf sich auf die demnächst anstehende Veröffentlichung seines Bandes „Der Zirkusdirektor“ für Klavier und Saxophon freuen. Als pädagogische Literatur mit didaktischen Kommentaren bringt Paar dabei – wie im Stück „Et funky Marieche“ – Bilder als Interpretationshilfen in die Köpfe der Schüler. „Über Texte und Bilder lässt sich das Hör- und Spielerlebnis viel lebhafter gestalten.“

Die Gruppe Sax Pack ist am Sonntag, 5.Dezember ab 17 Uhr in der Aula der Musikschule an der Humperdinckstraße zu erleben. Es gilt die 2G Regel und die Bitte, in der Aula die Masken anzubehalten. Ein weiterer Auftritt der Gruppe steht ebenfalls Mitte Dezember an. Im Anschluss an eine Rorate-Feier in der Krankenhaus-Kapelle Siegburg wird Paar in einer kleineren Ensemble-Besetzung am 13. Dezember ab 17.30 Uhr zu erleben sein. Dann gibt es eine Live-Übertragung auf dem Krankenhaus-Kanal direkt in die Krankenzimmer.