Bürgermeister dankt Ralf Reudenbach : Siegburger Rat verabschiedet Ersten Beigeordneten

Letzte Ratssitzung für Siegburgs Ersten Beigeordneten Ralf Reudenbach (links): Bürgermeister Stefan Rosemann überreicht zum Abschied ein FC-Trikot. Foto: Stadt Siegburg

Siegburg Nach 22 Jahren bei der Siegburger Stadtverwaltung geht Ralf Reudenbach Ende März in Ruhestand. Seit 2007 ist er Erster Beigeordneter der Kreisstadt.

Nach mehr als 20 Jahren in der Siegburger Verwaltung heißt es für Ralf Reudenbach Abschied nehmen: Der Erste Beigeordnete geht Ende März in Ruhestand. Damit war der Stadtrat am Donnerstagabend der letzte für den 65-Jährigen. Das nahm Bürgermeister Stefan Rosemann zum Anlass, seinem allgemeinen Stellvertreter zu danken und ihn zu würdigen. Dieser sei ihm in der vergleichsweise kurzen Zeit der engen Zusammenarbeit ein guter Ratgeber und ein ruhender Pol in aufregenden Momenten gewesen.

Reudenbach ist in Siegburg geboren, aufgewachsen, und lebt mit seiner Familie in Kaldauen. Er studierte Rechtswissenschaften in Bonn und war nach dem zweiten Staatsexamen Pressereferent beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung in Bonn. Anfang 2000 wechselte er als persönlicher Referent des damaligen Bürgermeisters Rolf Krieger nach Siegburg, wo er im August des selben Jahres zum Dezernenten bestellt wurde. Ab November 2004 war er als Beigeordneter für das Dezernat für Personal und Organisation, Liegenschaften, Recht und Bürgerangelegenheiten, Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 2007 wählte der Rat ihn zum Ersten Beigeordneten, 2014 dann noch einmal für eine zweite Amtszeit.

„Ralf Reudenbach kann nicht nur mit 3G, sondern gleich mit 5G aufwarten“, sagte Rosemann und benannte diese mit Gesetz, Gesellschaft, Geschichte, Geißbock und Genuss. Als Dank der Verwaltung überreichte er dem Vater zweier erwachsener Kinder einen Präsentkorb und ein personalisiertes Trikot seines Lieblingsvereins 1. FC Köln. Auch die Fraktionsvorsitzenden dankten Reudenbach.

Der zeigte sich angesichts der vielen Worte und Geschenke gerührt. „Es geht ein Abschnitt zu Ende, aber nicht mit Wehmut, sondern mit Freude auf das, was kommt“, sagte Reudenbach. Das sei vor allem mehr Zeit mit seiner Familie. Mit der Siegburger Verwaltung sei er noch sehr viel länger verbunden als 22 Jahre. „Ich habe als Sachkundiger Bürger der CDU im Krankenhausausschuss angefangen“, erinnerte er sich. Viele Sitzungen habe er auch als freier Journalist verfolgt, unter anderem auch schon mal bis 2 Uhr morgens. Zum Abschluss richtete er seinen Dank an den Bürgermeister: „Er hat in den vergangenen anderthalb Jahren ein Klima der Offenheit, des gegenseitigen Respekts und der gegenseitigen Anerkennung geschaffen, so wie es sein sollte, wie es aber leider nicht immer gewesen ist.“