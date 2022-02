Kuriositäten aus der Stadt : Siegburger Sammler auf der Suche nach Humperdinck-Originalen

Die Postkarte für Engelbert Humperdinck aus der Sammlung Hohn erreichte den Komponisten in seiner Bopparder Villa. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Siegburg Michael Hohn sammelt alles, was mit der Stadt Siegburg zu tun hat. Zu den mitunter seltenen Sammelstücken gehören auch einige Objekte, die mit Engelbert Humperdinck in Verbindung stehen und noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden.



Das Hobby, das ihn bis heute nicht loslässt, entdeckte Michael Hohn bereits vor seinem Ruhestand, gemeinsam mit seiner Frau. „Auf einem Flohmarkt an der Biskuithalle in Bonn haben wir die ersten Ansichtskarten mit Siegburg-Thematik entdeckt“, erinnert sich der heute 67-Jährige. „Nach und nach wurden es immer mehr.“ Erst waren es Sammlerbörsen und Flohmärkte, auf denen das Ehepaar suchte, später kamen Onlineportale und Auktionshäuser hinzu. Hohn stammt aus Norddeutschland, wuchs in Bonn auf. 1984 zog er mit seiner Frau nach Siegburg-Wolsdorf. Hohn wollte seine neue Heimat besser kennenlernen: „Ich begann, mich für die Geschichte und die Persönlichkeiten der Stadt zu interessieren – seither sammle ich alles, was mit Siegburg zu tun hat“, erzählt der ehemalige Sparkassen-Mitarbeiter.

Um auf Gleichgesinnte zu treffen, wurde Hohn auch Mitglied im Geschichts- und Altertumsverein. Seine Frau verstarb bereits vor acht Jahren. Sport-, Musik- und Karnevalsvereine interessieren den Sammler laut eigener Erzählungen genauso wie Siegburgs Kirchen und die Topographie der Region. „Es ist immer auch eine große Portion Neugierde dabei, wenn man in die Historie einsteigt und sein eigenes Umfeld besser verstehen lernen will“, erklärt Hohn.

Objekte aus der ganzen Welt

Besonders Ansichtskarten scheinen es dem Siegburger angetan zu haben: Zu seinen Sammelstücken gehören eine Karte von der Rückkehr der Anno-Devotionalien auf den Michaelsberg sowie Ansichtskarten der zerstörten Abteikirche, die der Siegburger Heimatmaler Franz Vilzkotter in der Nachkriegszeit schuf. Auch Karten der Abiturjahrgänge um 1918 sind Teil der Sammlung. Hinzu kommen Seltenheiten wie Andenkenporzellan aus dem Jahre 1910 oder Mokkalöffel mit Siegburg-Emblem am Griff. Über die Jahre wuchs Hohns Sammlung um etliche weitere Schätze. „Um den Überblick zu behalten, habe ich mir dann ein Computerprogramm angeschafft, das die Sammelstücke digital verwaltet“, berichtet der 67-Jährige.

Besonders stolz sei er auf seine Fundstücke einer Siegburger Berühmtheit, die im letzten Jahr einhundertsten Todestag hatte, verrät der Sammler: Von dem berühmten Komponisten Engelbert Humperdinck, der 1854 in Siegburg geboren wurde, besitzt Hohn einige noch nie gezeigte Objekte, die er aus der ganzen Welt zusammengetragen hat. In Österreich etwa konnte er einen Satz Siegelmarken mit Humperdincks Konterfei erwerben, mit denen Briefe rückseitig zugeklebt wurden.

Die Oper „Hänsel und Gretel“ findet man laut Hohn „in Hülle und Fülle“ auf Ansichtskarten aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts. Der Siegburger besitzt auch eine französische Zeitschrift, in der eine spätromantische zeichnung den „Abendsegen“, ein Stück aus der Oper, illustriert. „Seltener sind Kartenbilder der ebenfalls erfolgreichen Oper ‚Königskinder‘“, berichtet Hohn, „oder von Humperdincks heute weniger bekannten Oper „Dornröschen“. Doch Hohn hat auch diese in seiner Sammlung.

Mögliche Ausstellung

Die originale Handschrift Humperdincks, zum Beispiel in einem selbst geschriebenen Brief oder einem handschriftlichen Noten-Autograph, besitzt der Siegburger Sammler bisher noch nicht. „Ich halte danach aber die Augen offen und suche weiter“, verspricht Hohn, der sich dafür umso mehr über eine nur schwer leserliche Karte an den Komponisten freut. Aus der Handschrift lässt sich entziffern, dass die Karte am 3. August 1898 aus Karlsruhe geschickt wurde und von einem „lieben Freund“, der wahrscheinlich Schmolleder hieß, geschrieben wurde. Zum Inhalt der Karte forscht Hohn derzeit noch.

Öffentlich zeigen wollte der Sammler seine Schätze, an denen er sich früher mit seiner Frau gemeinsam erfreut hat, bisher noch nicht. Doch nach ersten Vorgesprächen sei er bereit, die Funde, die in Verbindung zum berühmten Siegburger Komponisten stehen, bei den Humperdinck-Freunden auszustellen. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen im Stadtmuseum, dem Geburtshaus Humperdincks. „Bis dahin wissen wir mehr“, sagt Hohn. „Dann will ich gerne meine Humperdinck-Exponate der Öffentlichkeit zeigen.“