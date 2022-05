Benefizgala am Siegburger Gymnasium Alleestraße : Siegburger Schüler suchen das Supertalent

Siegburg Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es am 20. Mai eine Neuauflage einer Benefizgala, die Schüler des Siegburger Gymnasiums Alleestraße auf die Beine stellen. Schüler zeigen auf der Bühne ihre Talente und sammeln dabei Spenden.

Nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung geht am Gymnasium Alleestraße nach 2018 und 2019 die dritte Benefizveranstaltung „Talente gegen Krebs“ an den Start. Organisiert hatte die beiden Events damals die Schülervertretung. An zwei Abenden konnte sie Spenden in Höhe von 4500 Euro verbuchen, die sie der Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe hatte zukommen lassen.