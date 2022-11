Solidaritätsaktion #EineMillionSterne : Siegburger setzen ein leuchtendes Zeichen gegen Armut

Einen leuchtenden Stern bilden die Teilnehmer der Aktion aus vielen einzelnen Kerzen. Foto: Paul Kieras

Siegburg Das Katholische Familienzentrum Sankt Servatius beteiligt sich an der bundesweiten Solidaritätsaktion #EineMillionSterne und lässt den Siegburger Marktplatz leuchten.



Von Paul Kieras

Hell strahlte am späten Samstagnachmittag ein großer Stern auf dem unteren Markt. Teilnehmer der bundesweiten Solidaritätsaktion #EineMillionSterne von Caritas International haben diesen aus Kerzen in Tontöpfen zusammengesetzt. Das Katholische Familienzentrum Sankt Servatius unter der Leitung von Carmen Kremser hatte dazu eingeladen, auch in der Kreisstadt ein leuchtendes Zeichen für eine gerechte Welt zu setzen.

Die Kerzen konnten gegen Spenden erworben werden, die zur Hälfte an die Ortscaritas von Sankt Servatius gehen, um Bedürftigen in Siegburg zu helfen. Denn auch hier gibt es laut Kremser Not und Armut. Die andere Hälfte ist für venezolanische Migrantenkinder in Kolumbien bestimmt, für die Caritas International in diesem Jahr sammelt. „Unser Anliegen ist, Geld zu sammeln und Hoffnung zu machen“, erklärte die Gemeindereferentin den zahlreichen Anwesenden.

Für mehr Gerechtigkeit in der Welt