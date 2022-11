Galeria Kaufhof schließt erneut Filialen : Siegburger sind besorgt, aber zuversichtlich

Noch steht nicht fest, ob die Siegburger Filiale der Galeria Kaufhof einer der Standorte ist, die der Warenhauskonzern schließen will. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Ob die Siegburger Galeria Kaufhof zu den Filialen gehört, die der Konzern schließen will, will offiziell noch niemand sagen. Nach der Diskussion 2020 bangen die Mitarbeiter in Siegburg erneut um ihre Jobs und die Einkaufsstadt um einen ihrer Magneten.