Stadtbibliothek Siegburg bereitet neues Konzept vor Die Bücherei soll länger ein Ort zum Verweilen sein

Vor den Türen der Siegburger Stadtbibliothek legt gerade ein kleines Mädchen seine ausgelesenen Bilderbücher in den Rückgabeautomaten. Danach steuert sie zusammen mit ihrem Vater zielstrebig in die Kinder-Abteilung, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Derweil sind die Plätze im Literaturcafé fast alle besetzt, einige Besucher sind in ein Buch vertieft, andere in ein intensives Gespräch. Am großen Tisch nebenan blättert ein Herr in der Tageszeitung, und an den Arbeitstischen hat jemand sein Laptop ausgepackt, um zu arbeiten. Die Momentaufnahme an diesem Vormittag ist exemplarisch für eine Entwicklung, die Büchereien in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen haben – und an der auch das Team der Siegburger Stadtbibliothek stetig weiterarbeitet. Die stellvertretende Bibliotheksleiterin Stephanie Trommelschläger spricht vom Konzept des „dritten Ortes“, den die Einrichtung neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz einnimmt.