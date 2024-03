Suppensause in Siegburg Wie eine Siegburgerin die Menschen mit Suppe zusammenbringt

Sandra Owoc-Schönhoff muss nicht lange überlegen, was ihre Lieblingssuppe ist. „Kartoffelsuppe in allen Variationen.“ Linsen- und Brokkolicremesuppe seien weitere Favoriten, ergänzt sie. Überhaupt, sie liebe einfach Suppen – und das schon seit ihrer Kindheit. Dass sie mit ihrem Lieblingsgericht seit sieben Jahren regelmäßig ganz unterschiedliche Menschen in Siegburg zusammen an den Kochtopf bringt, scheint da nur logische Konsequenz. „Suppe verbindet“, findet die Siegburgerin. Ihre „Siegburger Suppensause“ sei gelebte Inklusion. Gemeinsam sammeln alle Köche obendrein Spenden für karitative Projekte und Vereine aus der Region. Dafür schwingen am Sonntag, 17. März, im S-Carré wieder 27 Teams ihre Kochlöffel.