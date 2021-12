Buch „We Ahr together“ : Siegburgerin erzählt in Bildband Geschichten von der Flut

Im Buch „We Ahr together" lässt Lena Spieker (rechts) Helfer, Betroffene und Bilder über die Flutkatastrophe sprechen. Der Erlös kommt Flutbetroffenen zugute. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Lena Spieker hat sich sofort nach der Flut im Ahrtal für die Opfer engagiert, war immer wieder an der Ahr und in der Eifel, um dort zu helfen. In einem Buchprojekt lässt sie nun Helfer und Betroffene ihre Geschichten erzählen.