600 Tiere aus Wohnung gerettet Für die vierzehn Meerschweinchen würde sie auf alles andere verzichten

Siegburg/Köln · Ein Fall von Tiersammelsucht sorgte vergangenes Jahr in Oldenburg für Aufsehen: Tierschützende holten mehr als 600 verwahrloste Meerschweinchen aus einer Wohnung. Ein Teil der Tiere kam in den Rhein-Sieg-Kreis. So ergeht es ihnen nun in Siegburg.

08.04.2024 , 14:12 Uhr

Bei der Pflegestelle von Reana Rombo in Siegburg haben es die Meerschweinchen gut. Foto: Rosanna Großmann

Von Rosanna Großmann Redakteurin Siegburg