Radaktionstag „Siegtal Pur“ Siegtal ist nur noch auf 90 Kilometern autofrei

„Gespräche mit der Stadt Siegen als größte an Siegtal Pur beteiligte Kommune in Siegen-Wittgenstein haben gezeigt, dass auch Siegen die benötigten Gelder im laufenden Haushaltsjahr alleine nicht aufbringen kann“, so Müller. Am Ende sei nur die Absage geblieben, die ihm extrem leidtue, „weil sie aus meiner Sicht ein falsches politisches Zeichen in ohnehin schwierigen Zeiten ist.“