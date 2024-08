Parkplätze fallen für Sitzmöbel weg Siegburg macht sich Gedanken über die Innenstadt der Zukunft

Kaum waren die neuen Sitzgelegenheiten Ende der vergangenen Woche aufgestellt, hagelte es in den sozialen Medien schon Kritik. Vornehmlich daran, dass für die Holzmöbel an der Cecilienstraße wie auch an der Neuen Poststraße Parkflächen wegfallen. „Wenn man solch einen Versuch startet, der daran gekoppelt ist, Parkraum anders zu nutzen, muss man damit rechnen, dass das nicht bei allen auf Zustimmung stößt“, sagte Bürgermeister Stefan Rosemann am Dienstag bei der Vorstellung des Projektes mit Blick auf die Kommentare. Man wolle einfach für eine gewisse Zeit probieren, wie die Siegburger mit weniger Parkplätzen dafür aber mehr Orten zum Verweilen auskommen. Das passende Mobiliar erhält die Stadt vom „Zukunftsnetzwerk Mobilität“ – als kostenlose Leihgabe für zwei Monate.