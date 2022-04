Sozialer Dienst im Rhein-Sieg-Kreis : SKM hilft beim Einstieg in die digitale Welt

Siegburg Menschen mit Migrationshintergrund haben über den Sozialdienst Katholischer Männer im Rhein-Sieg-Kreis ein einjähriges Training am Computer absolviert. Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW förderte das Projekt mit 47.000 Euro.

Immer mehr Behörden, Institutionen und Unternehmen treiben die Digitalisierung voran. Menschen, die weder über einen PC noch über Kenntnisse vom Umgang mit dem Gerät verfügen, gestaltet sich der Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und der Arbeitswelt daher immer schwieriger. Der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) im Rhein-Sieg-Kreis hat daher ein einjähriges Training angeboten, um vor allem Menschen mit Migrationshintergrund den Einstieg in die digitale Welt zu ermöglichen, dadurch Integrationshürden zu überwinden und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die Deckung der Kosten des Projekts in Höhe von 47.000 Euro erfolgte durch ein Sonderprogramm der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. Davon wurden unter anderem 20 Laptops, vier Tablets und ein Drucker angeschafft sowie Kursleiterin Antonia Grumptmann bezahlt, für die eine Zehn-Wochenstunden-Stelle geschaffen wurde.

„Wir haben erkannt, dass der Bedarf riesig ist“, erklärte die SKM-Vorstandsvorsitzende Monika Bähr zum Abschluss des Projekts zusammen mit Antonia Grumptmann. Dennoch sei es nicht einfach gewesen, Teilnehmer zu finden. Einerseits, weil die Schulung in Präsenz erfolgen und wegen der Coronavorschriften oft verschoben werden musste, andererseits, weil vielen Migranten Integrationskurse zunächst wichtiger gewesen seien. Durch gezielte Ansprache auch in Kooperation mit dem Café International in Troisdorf, eine Begegnungsstätte für Geflüchtete und Menschen mit Migrationsgeschichte, und dem Don-Bosco-Haus des SKM in Siegburg konnten laut Antonia Grumptmann Interessenten gewonnen werden.