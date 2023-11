Johanniter-Weihnachtstrucker So können Sie benachteiligten Menschen eine Weihnachtsfreude machen

„Die Zahl der Menschen, die mit äußerst geringen Mitteln auskommen müssen, steigt immer mehr“, sagt Julian Müller, der Johanniter Regionalvorstand aus Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen. Mit den Paketen wollen sie für eine Weihnachtsüberraschung sorgen, so Müller. Der Regionalverband habe zwei Abgabestellen für die Pakete in Siegburg und Bonn, so die Pressemitteilung. Außerdem können mit Geldspenden virtuelle Päckchen erstellt werden, welche die Inhalte des Päckchens finanzieren, die dann in den Zielländern von Partnern zusammengestellt werden.