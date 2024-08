Kritische Infrastruktur im Rhein-Sieg-Kreis So sichert der Wahnbachtalsperrenverband die Trinkwasserversorgung im Notfall

Natürlich sei man nach den jüngsten Vorfällen in Mechernich und am Militärflugplatz Köln-Wahn, bei denen möglicherweise Trinkwasser verunreinigt worden ist, „total sensibilisiert“, sagt Melanie Gödtner, Abteilungsleiterin Recht und Kommunikation beim Wahnbachtalsperrenverband (WTV) in Siegburg. Es gebe zwar keine akute Gefahrenlage, „aber natürlich beschäftigen wir uns mit möglichen Krisenszenarien“, so die Verbandssprecherin. „Detailliertere Informationen zu unseren Sicherheitsvorkehrungen können wir zum Schutz der kritischen Infrastruktur nicht gewähren“, schränkt sie Fragen nach Details ein.