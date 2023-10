Sanierung So sieht es im Siegburger Rathaus jetzt aus

So sieht es im Siegburger Rathaus jetzt aus

Siegburg · Nachdem zwischenzeitlich nur noch das Betonskelett des Siegburger Rathauses stand, hat es inzwischen fast wieder seine künftige Form angenommen: Die neuen Fenster sind eingesetzt, der Sitzungssaal hat seine neue Kuppel erhalten und aus einem der Fenster blickt die erste Siegburger Persönlichkeit.

20.10.2023, 05:00 Uhr

So sieht es auf der Siegburger Rathaus-Baustelle aus

