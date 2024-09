Escape-Room bis Tischler-Werkstatt Das bietet die interkulturelle Woche im Rhein-Sieg-Kreis

In Siegburg werden interreligiöse Stadtrundgänge angeboten, so am Mittwoch, 25. September, in der Innenstadt. Von 14 bis 18 Uhr begeben sich Teilnehmende auf die Spuren jüdischen Lebens in Siegburg und zu weiteren Stationen wie der evangelischen Aufersteherkirche oder dem Karmel Michaelsberg.