Bücherei weitet Öffnungszeiten aus So wird die Siegburger Stadtbibliothek zur „Open Library“

Die Idee haben sich die Siegburger von ihren skandinavischen Kollegen abgesehen. Es ermöglicht Kunden und Kundinnen den Bibliotheksbesuch auch außerhalb der Servicezeiten – also ohne Bibliotheksmitarbeiter. Rein technisch ist das über die Büchereiausweise, die dann quasi als Türöffner fungieren, möglich. Ausleihen können die Kundinnen und Kunden selbst am Terminal verbuchen, wie es auch jetzt schon möglich ist. Wie es das Konzept konkret auf die Kreisstadt übertragen kann, hat das Bibliotheksteam in den zurückliegenden Monaten in Workshops auch gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden erarbeitet.