Jobcenter Rhein-Sieg : Speed-Dating für den neuen Job

Job-Speed-Dating im Rhein-Sieg-Forum: Jürgen Röhl ist nach ersten Gesprächen guter Dinge, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Siegburg Mit seinem Job-Speed-Dating bringt das Jobcenter Rhein-Sieg in Siegburg 550 Arbeitssuchende und rund 60 Firmen zusammen – direkt und ohne Wartezeiten.



Das Prinzip ist einfach: Zehn Minuten bleiben den Gegenübersitzenden, um sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Jobcenter Rhein-Sieg hat die Idee des Speed-Datings aufgegriffen, um Arbeitgeber und Jobsuchende aus dem Rhein-Sieg-Kreis und Bonn zusammenzubringen. Gemeinsam mit dem TÜV Nord organisierte es am Dienstag im Siegburger Rhein-Sieg-Forum ein Job-Speed-Dating für rund 550 Arbeitssuchende. Im Angebot waren 1300 freie Stellen, auf die diese sich „direkt und ohne lange Wartezeiten“ bewerben konnte, wie Anja Roth aus der Geschäftsführung des Jobcenter Rhein-Sieg erklärt.

Sie sieht das Job-Speed-Dating als Sprungbrett in eine neue Karriere. „Wie viele Menschen nach diesem Tag später in Arbeit sind, wissen wir nicht“, räumt sie ein. Es sei aber in jedem Fall eine gute Übung. „Schließlich wollen sie alle wieder ihren Lebensunterhalt selbst verdienen“, so Roth. Ganz unvorbereitet sind die „Bewerber“ nicht nach Siegburg gekommen, wie Sabine Schultz, Pressesprecherin des Jobcenters erklärt. Sie hätten sich in Vorbereitungszeiten gemeinsam mit Mitarbeitenden des TÜV Nord auf ihre „Dates“ vorbereitet. „Bewerbungsmappen wurden erarbeitet, Gespräche geübt, passende Arbeitgeber gesucht“, so Schulze, Das Jobcenter habe 470 Menschen eingeladen, 80 weitere kämen von der Bundesagentur für Arbeit.

„Der Rhein-Sieg-Kreis ist ein starker Standort“, hebt der designierte neue Sozialamtsleiter des Rhein-Sieg-Kreises, Andreas Grünhage, hervor. „Vom Kleinunternehmer bis zum Weltmarktführer ist hier alles vertreten. In diesem weiten Rahmen ist für Arbeitssuchende heute die Möglichkeit geboten, wieder Arbeit zu finden, um sich und die Familie aus eigener Arbeitskraft zu ernähren“, so Grünhage.

Einer von rund 60 Arbeitgebern, die im Rhein-Sieg-Forum als Ansprechpartner vertreten waren, ist das Personaldienstleistungsunternehmen Epos. „Wir arbeiten eng mit dem Jobcenter und dem TÜV zusammen und waren auch im letzten Jahr bereits online dabei“, sagt Sales Consultant Oliver Becker. Er sieht derartige Veranstaltungen positiv. „Damals haben wir über das Speed-Dating einen Kandidaten binden können, den nun einer unserer Kunden in Festanstellung übernommen hat“, berichtet er. Rund 15 Gespräche führen die Vertreter der Unternehmen bei einem Job-Speed-Dating im Schnitt.

Auch die Arbeiterwohlfahrt ist vertreten. Sie sucht neue Kräfte für ihre Kindertagesstätten im Rhein-Sieg-Kreis. „Der freie Arbeitsmarkt ist leer gefegt“, sagt Silvia Klug. „Hier kommt man schnell in Kontakt mit interessierten Menschen“, ergänzt Diana Gossel. Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern, Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftlern sowie anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei groß. „In unseren 18 Kitas in Bonn/Rhein-Sieg müssen wir 20 Stellen besetzen“, beschreibt Klug den Bedarf.

Zehn Minuten für ein Gespräch

Davon könnte Stephanie Karsubke profitieren. Sie ist nach einer Umschulung seit Juni auf Arbeitssuche, hat schon etliche Gespräche hinter sich. Begeistert ist sie vom Bewerbungstraining, das der TÜV für alle in einem drei- bis viertägigen Seminar durchgeführt hat. „Das war echt gut gemacht, war wirklich hilfreich“, sagt sie. „Mal sehen, was der Tag so bringt, am liebsten würde ich in einer Behörde arbeiten. Archiv, Ablage, Registratur – das wäre mein Traum“, so Karsubke weiter. Sie schaut auf ihre Liste und verschwindet zum nächsten zehnminütigen Date.