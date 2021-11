Neue Erkenntnisse : Spektakulärer Zusammenhang zwischen tödlichen Schüssen in Siegburg und Windeck

Bonn/Siegburg. Im März war ein Mann in seiner Siegburger Wohnung tot aufgefunden worden, im August fand die Polizei zwei Leichen in einem Windecker Garten. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen wurde erst klar, nachdem das Gericht das Verfahren gegen einen Beschuldigten abgelehnt hat.

Die zuständige Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Freitag die Eröffnung eines Verfahrens gegen einen 50-jährigen Beschuldigten abgelehnt. Die Bonner Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass der Mann für neun tödliche Schüsse auf einen Bekannten verantwortlich ist und hatte Anklage wegen Totschlags erhoben. Wie sich nach der Bekanntgabe der Entscheidung herauskristallisierte, gibt es möglicherweise zwischen diesem Fall vom März einen Zusammenhang zu einem weiteren Tötungsdelikt in Windeck, bei dem am 23. August eine 33-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann zu Tode kamen. Möglicherweise ist aber auch der 34-Jährige für den Tod des Siegburgers und der Windeckerin verantwortlich und hat sich anschließend selbst das Leben genommen.